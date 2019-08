Usa: Trump visita El Paso e Dayton tra le proteste per un maggior controllo delle armi

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha visitato oggi il Miami Valley Hospital di Dayton, in Ohio, dove si trovano i feriti della sparatoria di domenica scorsa, il cui bilancio è di nove persone morte insieme al killer. Trump ha incontrato anche i primi soccorritori e i sopravvissuti, evitando di esporsi alle proteste dei manifestanti che chiedono leggi più severe sulle armi. La protesta principale, composta da circa un centinaio di persone, si è materializzata lungo un tratto di South Main Street, in un campo erboso a pochi isolati dall'ospedale dove Trump si è recato. Trump ha trascorso più di un'ora in ospedale, unica tappa del sua viaggio a Dayton prima di recarsi a El Paso, in Texas, dove sabato 22 persone sono state uccise in un negozio Walmart da un ragazzo di 21 anni. Le due sparatorie di massa hanno riaperto il dibattito nazionale sulla sicurezza delle armi. Mentre lasciava la Casa Bianca, Trump ha dichiarato di voler rafforzare i controlli sui trascorsi personali di chi acquista armi e assicurarsi che i malati di mente non possano utilizzarle. (Was)