Usa: timori per recessione portano rendimenti a 30 anni vicino ai minimi da record

- I rendimenti del Tesoro degli Stati Uniti sono crollati oggi, 7 agosto, con il trentennale vicino ai minimi storici, a causa dei crescenti timori per una recessione economica globale e la possibile accelerazione della Federal Reserve (Fed) del taglio dei tassi di interesse. La prospettiva di tassi di interesse più bassi in tutto il mondo ha creato ansia negli investitori dopo il crescere delle tensioni commerciali tra le più grandi economie del mondo, Stati Uniti e Cina. I rendimenti obbligazionari sono scesi in tutto il mondo con quelli tedeschi che hanno toccato minimi record in territorio negativo. Ciò è avvenuto sulla scia delle decisioni di India, Nuova Zelanda e Tailandia che hanno abbassato tutti i tassi di interesse per sostenere la crescita e l'inflazione. I rendimenti trentennali sono diminuiti di 3,6 punti base al 2,234 per cento dopo aver toccato il 2,123 per cento in precedenza, non lontano dal minimo storico del 2,089 per cento raggiunto a luglio 2016. Il rendimento del Treasury decennale è sceso nell'intraday sotto l'1,7 per cento. (Was)