Porto Rico: Vazquez presta giuramento come governatrice dell'isola

- Il segretario alla Giustizia di Porto Rico, Wanda Vazquez, ha prestato giuramento ieri, 7 agosto, come nuova governatrice presso la Corte suprema di San Juan. E' il terzo governatore dell'isola in meno di una settimana dopo che la Corte suprema ha decretato l'incostituzionalità dell'incarico a Pedro Pierluisi. "Questo è un momento in cui dobbiamo unirci tutti per Porto Rico, lasciandoci alle spalle qualsiasi agenda partigiana, ideologica o personale", ha affermato Pierluisi in una nota, dicendosi pronto a sostenere Vazquez. La scorsa settimana Vazquez ha inizialmente espresso riluttanza a ricoprire il più alto incarico di governo, dopo essere stata criticata dai manifestanti per la vicinanza all'ex governatore Ricardo Rossello, che ha lasciato l'incarico venerdì scorso. In una dichiarazione rilasciata dopo la sentenza del tribunale, Vazquez ha affermato: "Porto Rico ha bisogno di certezza e stabilità". (segue) (Mec)