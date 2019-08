Governo: De Micheli (Pd), Salvini giullare pensa al rimpasto invece che alla sicurezza

- "Mentre Matteo Salvini pensa al rimpasto di governo, al suo partito e alle sue ambizioni politiche, nella Capitale si commette un omicidio in un parco pubblico frequentato da tante persone. Un delitto su cui indaga l’antimafia. L’ennesimo gravissimo fatto di cronaca nera nella Capitale, come i tanti che stanno avvenendo nel Paese". Lo scrive in una nota la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli. "Salvini - aggiunge - non garantisce nessuna sicurezza, per lui è solo un fallimento. Lasci il Viminale: gli italiani hanno bisogno di un Ministro dell’Interno nel pieno delle sue funzioni e non di un giullare". (Rer)