Usa: Casa Bianca annuncerà norma che vieta accordi governativi con Huawei

- L'Ufficio di Gestione e Bilancio della Casa Bianca ha in programma di annunciare oggi una norma provvisoria che impedisce alle agenzie governative di fare affari con il colosso cinese Huawei. Lo riferisce la stampa statunitense che cita un alto funzionario dell’amministrazione. L’amministrazione Trump dovrebbe annunciare in giornata una norma che vieta alle agenzie di acquistare direttamente apparecchiature di telecomunicazione, videosorveglianza o servizi da Huawei. Il divieto è stato imposto dal Congresso contro Huawei, il più grande produttore mondiale di apparecchiature per reti di telecomunicazioni, come parte di un più ampio disegno di legge firmato l’anno scorso, poiché Washington accusa la compagnia cinese di spionaggio e di furto della proprietà intellettuale. (segue) (Was)