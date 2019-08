Usa-Corea del Nord: Pompeo auspica ripresa colloqui entro poche settimane

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha dichiarato oggi, 7 agosto, di sperare che i colloqui sulla denuclearizzazione tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti riprendano a breve, nonostante i ripetuti test missilistici di Pyongyang e il prolungamento del ritardo nel riavviare i negoziati. “Speriamo di tornare al tavolo dei negoziati nelle prossime settimane", ha detto Pompeo ai giornalisti del dipartimento di Stato, ripresi dalla stampa internazionale. "Stiamo programmando di negoziare tra un paio di settimane e prevediamo che le due squadre torneranno a vedersi”. Pompeo ha ribadito che la strategia degli Stati Uniti nei confronti della Corea del Nord non è cambiata in seguito ai recenti test missilistici di Pyongyang. "La strategia del presidente Trump e di questa amministrazione nei confronti della Corea del Nord non è cambiata", ha detto Pompeo durante la conferenza stampa congiunta con il segretario degli Esteri britannico Dominic Raab a Washington. (Was)