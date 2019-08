Governo: Salvini, non ci interessano le poltrone, Lega a disposizione italiani, o si fanno le cose o voto

- “L’ultima delle cose che ci interessa è avere qualche poltrona in più: non ci interessa avere nessun ministero o poltrona in più, anzi le sette poltrone della Lega sono a disposizione degli italiani. O si possono fare le cose o si torna a chiedere al popolo”. Così il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini parlando dal palco di piazza del Comune a Sabaudia. “L’Italia con i No, non va da nessuna parte”, ha aggiunto Salvini. (Rer)