Canada: trovati corpi dei due adolescenti ricercati per tre omicidi

- La polizia canadese, dopo settimane di caccia all'uomo, ha fatto sapere di aver trovato i corpi dei due adolescenti ricercati per una serie di omicidi nella Columbia Britannica, in Canada. Lo riferisce la stampa canadese. La Royal Canadian Mounted Police (Rcmp – le Giubbe Rosse) ha annunciato oggi, 7 agosto, che Bryer Schmegelsky, 18 anni, e Kam McLeod, 19 anni, sono morti. Gli ufficiali di Manitoba, provincia del Canada occidentale, hanno localizzato due corpi maschili, che si ritiene appartengano ai sospetti, vicino al fiume Nelson. Le autopsie sono in corso per confermare le identità. Schmegelsky e McLeod sono stati accusati dell'omicidio del professore di botanica Leonard Dyck di Vancouver. I due sono anche sospettati per l'uccisione di una cittadina statunitense, Chynna Deese di 24 anni, e del suo ragazzo Lucas Robertson Fowler, 23enne di Sidney. Schmegelsky e McLeod erano ricercati in tutto il Canada. Sulle loro tracce c'erano circa mille poliziotti e giubbe rosse, elicotteri, droni, cani da fiuto e le squadre speciali delle forze armate canadesi.(Res)