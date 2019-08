Lavoro: Saiello e Cammarano (M5s) su Apu, De Luca prende in giro 2.600 famiglie

- "La vicenda Apu palesa tutta l'ipocrisia della giunta regionale che continua a fare campagna elettorale sulla pelle dei lavoratori e delle loro famiglie. Parliamo di lavoratori impiegati in progetti di pubblica utilità presso i Comuni, e che adesso a causa di questa Giunta regionale si ritrovano abbandonati dallo stesso ente che ha preferito spostare le risorse europee altrove. Ancora una volta torniamo a sollecitare il governatore a dare una risposta concreta a questi cittadini anche alla luce delle gravi carenze di organico delle amministrazioni locali". Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali campani del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello e Michele Cammarano . "Invece di promettere mirabolanti piani di assunzione utili a creare solo nuove precarietà – hanno aggiunto -, De Luca dia intanto ascolto ai sindaci che chiedono quanto meno di scongiurare l'interruzione dei progetti già avviati". "Dopo sei mesi di lavoro remunerato con soli 580 euro mensili – hanno ricordato - ciascuno di questi 2.600 operatori è stato brutalmente congedato e rispedito nella folta schiera dei tanti lavoratori presi in giro da governi regionali come quello attuale o come i precedenti retti da Caldoro e Bassolino, primi produttori di corsisti senza speranze". (segue) (Ren)