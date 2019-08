Tav: Taverna (M5s), errori di lettura capitano, attacchi ad Airola imbarazzanti

- La vicepresidente del Senato Paola Taverna, del Movimento cinque stelle, in una nota, attacca il Partito democratico per i comportamenti in Aula durante l'esame delle mozioni Tav e sottolinea: "Gli errori di lettura capitano a tutti e in una giornata come questa dove è emersa in tutta la sua vergogna la malafede del Pd, gli attacchi ad Alberto Airola sono imbarazzanti". Secondo Taverna, "quanto fatto oggi dal Pd è vergognoso e sì da mani nei capelli: dopo aver presentato alla Camera una mozione di sfiducia a Salvini - spiega - in Senato hanno riscritto la mozione sul Tav solo per la Lega. Tutto questo dopo aver criticato il Tav per anni. E in questo quadro assurdo e incoerente il problema sarebbe un errore di lettura di Alberto Airola che con enorme professionalità si batte da anni contro il Tav?". (Com)