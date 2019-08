Regione Lazio: Onorati, importante traguardo approvazione del piano Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga

- Il Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga ha una superficie di circa 143.530 ettari, è il terzo in Italia per estensione e coinvolge quarantaquattro Comuni, due dei quali nel Lazio (Accumoli e Amatrice). L'approvazione oggi nel consiglio regionale del Lazio del piano, inerente al Parco, è "un primo importantissimo traguardo", per l’assessore all'Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio, Enrica Onorati. "E' la prima volta che la Regione Lazio porta in approvazione al consiglio regionale un piano di un parco nazionale - spiega Onorati -. un Piano che insiste su territori particolarmente a cuore della amministrazione Zingaretti, territori feriti dal terremoto degli scorsi anni, come il comune di Accumoli e Amatrice, contribuendo a dare certezze alla pianificazione dei territori, in modo funzionale alla ricostruzione. Il Parco, infatti, ha tenuto in debita considerazione le indicazioni pervenute dai comuni per la ricostruzione dei centri post sisma”.(Com)