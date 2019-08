Ambiente: Castelli (M5s), serve lavoro serio su sostenibilità

- Il viceministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli, in quota Movimento cinque stelle, in un post su Facebook, osserva che "purtroppo anni di noncuranza del territorio portano a questo genere di catastrofi, con centinaia di sfollati e intere aree da ricostruire. Sono vicina ai cittadini di Casargo e pronta ad offrire piena collaborazione istituzionale alle amministrazioni locali, ma tutto questo ci impone una seria riflessione". Quindi, Castelli sottolinea: "Nella scorsa legge di Bilancio abbiamo finanziato con 900 milioni la lotta al dissesto idrogeologico, però non basta. Tutti assieme dobbiamo fare un lavoro serio sulla sostenibilità ambientale, i cambiamenti climatici sono condizionati da comportamenti umani che vanno cambiati. E scegliere la riconversione energetica, la salvezza dell’ambiente, le energie pulite è necessario, prima che sia troppo tardi. E’ un impegno che dobbiamo prendere ed onorare, soprattutto per chi verrà dopo di noi".(Rin)