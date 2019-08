Roma: nuovo intervento dei vigili contro i mercatini illegali, nell'ultima settimana applicati 33 daspo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abiti, scarpe, borse usate e ciarpame di ogni genere, spesso recuperato direttamente dai cassonetti. È questo il bottino raccolto dalla polizia locale di Roma Capitale che oggi ha svolto una nuova operazione contro i mercatini illegali in via delle Cave Ardeatine, zona Ostiense. I vigili hanno fermato 15 persone. L'intervento rientra nel piano di controlli a contrasto del fenomeno. Solo in quell'area sono già 33 le persone identificate e fotosegnalate nell'ultima settimana. Per tutte quante è stato disposto il daspo urbano previsto dal decreto Minniti. (Rer)