Giordania: premier britannico Johnson riceve re Abdullah, apprezzamento per riforme economiche

- Il nuovo premier britannico Boris Johnson ha ricevuto oggi a Londra per un pranzo di lavoro il re di Giordania, Abdullah II, durante il quale sono stati discussi i rapporti bilaterali. Johnson, come reso noto da Downing Street, ha espresso apprezzamento per i progressi compiuti da Amman nell’attuazione delle riforme economiche, invitando il re a proseguire sulla stessa strada. I due leader hanno anche riconosciuto l’importanza del ruolo della Giordania nel mantenere la stabilità della regione: il primo ministro ha ringraziato il sovrano in particolare per l’impegno di Amman nell’accoglienza dei rifugiati siriani. (Res)