Uruguay: esportazioni di soia quintuplicate a luglio, Cina principale acquirente (2)

- In termini di introiti le vendite di soia a luglio hanno fruttato 154 milioni di dollari contro i 31 dell'anno precedente. Nel complesso le esportazioni del seme oleaginoso hanno raggiunto nei primi sette mesi del 2019 la cifra di 1,6 milioni di tonnellate. Principale destinazione del prodotto la Cina, che da sola ha assorbito l'85,6 per cento del totale esportato per un volume pari a 1,4 milioni di tonnellate. Dietro alla Cina, figurano l'Olanda con 71900 tonnellate acquistate, e la Tunisia con 63700 tonnellate. (Abu)