Brasile: ministero Istruzione blocca 72 milioni di euro di finanziamenti alla scuola pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Istruzione brasiliano ha bloccato 348,4 milioni di real (72 milioni di euro) di finanziamenti alle scuole pubbliche, destinati a investimenti nell'acquisto, distribuzione di libri e materiali didattici e pedagogici per l'istruzione di base. I dati provengono dal Sistema integrato di gestione finanziaria (Siafi) e sono stati diffusi dalla Ong Conta Abertas. Si tratta della seconda ondata di blocchi ai finanziamenti per l'istruzione. I primi tagli erano stati disposti alla fine di marzo, quando il governo aveva ridotto i finanziamenti per un totale di 5,8 miliardi di real (1,3 miliardi di euro). In particolare il taglio inflitto al bilancio delle università federali era stato di 2,2 miliari di real (498 milioni di euro) e quello alle risorse destinate alle scuole materne, elementari, medie e superiori del paese era stato di 2,4 miliardi di real (543 milioni di euro).(Brb)