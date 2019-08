Israele: fonti locali, ministro del Welfare sarà incriminato per frode

- Il ministro del Welfare israeliano, Haim Katz, potrebbe essere incriminato nei prossimi giorni per frode e abuso di fiducia. Lo afferma il quotidiano “Times of Israel”. Katz, che è un esponente del partito Likud, sarebbe accusato di aver accettato benefici finanziari dall’uomo d’affari Mordechai Ben Ari con la promessa di favorire gli interessi di quest’ultimo. Il politico è anche coinvolto in un’altra indagine per corruzione, un caso che si riferisce all’epoca in cui era a capo del sindacato dell’Industria dell’aerospazio d’Israele (Iai).(Res)