Governo: fonti, Salvini da Conte per chiedere sostituzione ministro Toninelli

- A quanto si apprende da fonti vicine a Palazzo Chigi, il vicepremier Matteo Salvini avrebbe chiesto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, un cambio nella compagine di governo. In particolare la sostituzione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, del Movimento 5 stelle, in seguito alla spaccatura sul capitolo Tav. Secondo le stesse fonti, a Palazzo Chigi ci sarebbe anche l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, ma non è confermato se il leader del M5s sia presente all'incontro tra Conte e Salvini. (Rin)