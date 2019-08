Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, giovedì 8 agosto, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4000 metri. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.In Piemonte, l'impulso instabile si sposta verso Est determinando un miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni di Nord Ovest. Al mattino residua nuvolosità sul levante ligure e basso Piemonte, dove non si esclude qualche piovasco sul Levante; ampie schiarite altrove, ovunque entro il pomeriggio. Temperature in calo nei valori minimi. Venti in indebolimento sul Ligure, mare mosso tendente a poco mosso. (Rpi)