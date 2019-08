Roma: ubriaco, prende a calci e colpi di mattone automobili in strada in zona Portuense

- Un uomo, nordafricano di origine, probabilmente ubriaco è andato in escandescenza e alle 19:30 circa di oggi ha iniziato a prendere a calci macchine e alberi in via Francesco Calzolaio a Roma, all’altezza del civico 19, in zona Portuense. L’uomo è stato visto aggirarsi con un mattone in mano, con il quale ha sferrato dei colpi a quanto aveva attorno, anche nella strada davanti a una scuola elementare. Sul posto è intervenuta una volante della Polizia di Stato. Non sono stati registrati al momento danni né a cose, né a persone.(Rer)