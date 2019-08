Usa: Casa Bianca annuncerà norma che vieta accordi governativi con Huawei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’amministrazione ha un forte impegno a difendere la nostra nazione dagli avversari stranieri e si conformerà pienamente al Congresso sull’attuazione del divieto delle apparecchiature cinesi di telecomunicazione e videosorveglianza, comprese le apparecchiature Huawei”, ha affermato Jacob Wood, portavoce dell’ufficio di Gestione e Bilancio. La nuova norma, che entrerà in vigore martedì 13 agosto, si applica anche a un elenco di altre società di telecomunicazioni che hanno suscitato problemi di sicurezza, come Zte e Hikvision. (Was)