Albania: presidente Meta respinge modifiche a legge su Partenariato pubblico privato (3)

- La formula del Ppp, in base alla quale il governo ha già firmato progetti di opera pubbliche che superano l'ammontare di 1 miliardo di euro di finanziamenti, è stata più volte criticata dalle istituzioni internazionali che assistono l'Albania. Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha chiesto alle autorità di fare una più dettagliata analisi economica e finanziaria dei progetti e di rinunciare immediatamente all'approvazione di quelli proposti dai privati stessi senza una gara. "E' normale che il governo sia interessato ai grandi investimenti in infrastruttura. Ma noi abbiamo ribadito il pericolo che possono portare al budget di Stato. E' importante garantire che questi progetti vengano sottoposti ad un'attenta analisi del valore del finanziamento, del rischio intrapreso e vengano monitorati da vicino, per evitare che i possibili rischi si materializzino. Abbiamo notato che non sempre sono state prese queste misure", ha dichiarato pochi giorni fa, Jan Kees Martijn, capo della missione dell'Fmi per l'Albania. (segue) (Alt)