Tav: Bernini (FI), M5s sia coerente e inviti Conte a dimettersi

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, in una nota, osserva che "Patuanelli, presidente del gruppo Cinque stelle al Senato, ha ricordato stamani che la nostra è una Repubblica parlamentare. Perfetto - argomenta -: siccome la maggioranza si è spaccata in Parlamento, e non in una disputa al bar, su una questione fondamentale del contratto di governo, proprio per rispetto del Parlamento i Cinque stelle per coerenza dovrebbero chiedere al loro premier, dopo avergli votato contro, di salire al Quirinale per rassegnare le dimissioni. Di sceneggiate ne abbiamo viste anche troppe - conclude Bernini -, è l'ora di calare il sipario". (Com)