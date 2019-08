Rifiuti Roma: Ama, su lungomare Ostia servizio raccolta regolare, controlli a tappeto su stabilimenti

- La raccolta dei rifiuti presso le utenze non domestiche del lungomare di Ostia, compresi quindi gli stabilimenti balneari con annesse attività di ristoro, avviene regolarmente secondo le modalità e le frequenze programmate. Lo comunica Ama in una nota. Il servizio, che si svolge in turno notturno tra le ore 23 e le 7, prosegue Ama, prevede l’esposizione dei materiali esclusivamente in aree di pertinenza delle attività stesse, come espressamente prescritto dalla determina dirigenziale 920/2018. Tuttavia è stato riscontrato che alcuni gestori non rispettano orari e modalità di conferimento generando così situazioni di degrado con accumuli di rifiuti, comunque prontamente sanate. Ama sta eseguendo a tappeto ispezioni e controlli attraverso il nucleo di agenti accertatori aziendali, accompagnati dagli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, per verificare il rispetto dei calendari e delle modalità di esposizione provvedendo a sanzionare eventuali comportamenti scorretti. A ciò si affiancano, come sempre, anche attività di informazione/sensibilizzazione rivolte sia agli esercenti che ai cittadini.L’azienda precisa, infine, che il servizio di raccolta viene effettuato con regolarità anche presso le aree dei “Cancelli” e della spiaggia di Capocotta. Lo svuotamento dei contenitori porta rifiuti situati all’interno dei “Cancelli” è invece in carico ad altri soggetti e non ad Ama. (Com)