Brasile: Corte suprema nega estradizione a turco accusato di terrorismo ad Ankara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel motivare il voto contrario all'estradizione, il giudice Edson Fachin ha sostenuto che non vi è alcuna certezza che Sipahi possa essere giudicato nell'ambito di un processo indipendente e imparziale in Turchia. "L'instabilità politica e persino i licenziamenti dei giudici nonché gli arresti degli oppositori del governo possono essere considerati come un dato di fatto", ha detto Fachin. "In tali circostanze, vi è almeno un dubbio giustificato sulle garanzie che l'estradato sarà sottoposto a un tribunale indipendente e imparziale", ha aggiunto. Fachin ha inoltre sostenuto che la legge sul terrorismo brasiliano non è retroattiva e dal momento che non esisteva quando si sarebbe verificata la condotta imputata al turco, non può essere utilizzata. (segue) (Brb)