Brasile: Corte suprema nega estradizione a turco accusato di terrorismo ad Ankara (3)

- La tesi di Fachin è stata rinforzata dal giudice Ricardo Lewandowski. "Il diritto penale non può essere applicato a condotte prima della sua entrata in vigore". Il giudice Gilmar Mendes ha sostenuto che nella richiesta di estradizione non è stato descritto come il turco sarebbe arrivato a far parte dell'organizzazione criminale, né le funzioni svolte nel gruppo. "L'assenza della definizione impedisce l'estradizione", ha detto. Il giudice Celso de Mello ha affermato che la Costituzione "impedisce l'estradizione di stranieri per reati politici o di opinione". Infine, il giudice Carmen Lucia ha affermato che il carattere politico preclude l'estradizione e le condizioni presentate dalla Turchia non dimostrano che il giusto processo di legge sarebbe garantito. (Brb)