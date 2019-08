Scuola: Pittoni (Lega), garantito scuolabus, è servizio a famiglie e studenti

- Il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile Istruzione della Lega, in una nota, spiega che "nel decreto Salva precari, che ha avuto il via libera 'salvo intese' in Consiglio dei ministri, è confermata la presenza, all'articolo 5, dell'intervento per superare il pronunciamento della Corte dei Conti contro lo scuolabus gratuito, che avrebbe costituito un'altra tegola in particolare per i comuni montani, i quali negli ultimi anni già hanno subito la chiusura di diverse scuole e per questo sono chiamati a garantire un servizio di trasporto agli alunni, alle prese con tragitti sempre più lunghi per andare a scuola".(Com)