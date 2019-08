Casapound: Pacetti (M5s), Sgarbi difende scritta abusiva su palazzo occupato, è chiaro segno del suo declino

- Il capogruppo del M5s in Campidoglio, Giuliano Pacetti, risponde a Vittorio Sgarbi che in un post su Facebook definisce "un atto di pura barbarie" la rimozione della scritta Casapound dallo stabile occupato in via Napoleone III a Roma. Sullo stesso social network Pacetti scrive: "Sgarbi difende la scritta abusiva di Casapound come se fosse un'opera d'arte. Secondo lui toglierla è stata una barbarie. Nelle ultime 24 ore è tornato ad attaccare la sindaca Raggi mettendo bocca anche sul regolamento di Polizia urbana che riporta in città ordine e decoro, tutelando i monumenti, le fontane e le scale storiche della Capitale". Pacetti conclude: "Ovviamente anche in questo caso non è d'accordo. Preferisce che la scala di Trinità dei Monti continui ad essere presa d'assalto come se fosse un gigantesco tavolino di un fast food. È il chiaro segno del declino di Sgarbi, quello iniziato con le dirette dai bagni".(Rer)