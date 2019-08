Maltempo: caduti alberi a Monza, feriti una mamma e due bambini

- A causa del maltempo a Monza un grosso albero è caduto da una proprietà privata in via Volta. Tre persone (una mamma e due bambini) sono state ferite lievemente. La strada è chiusa per le operazioni di rimozione dell'albero. Sempre per caduta alberi sono chiuse a Monza via Correggio (all'angolo con via Mariani e all'angolo con via Morandi) e via Foscolo. Protezione civile e Polizia Locale sono al lavoro sul territorio per monitorare tutte le situazioni di pericolo. Un albero è caduto anche all'interno del parcheggio del Parco di Monza distruggendo una vettura. (Rem)