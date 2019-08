Regione Lazio: ok da consiglio a piano del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

- Approvato dal consiglio regionale del Lazio il piano del "Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga" limitatamente al territorio del Lazio (Accumoli e Amatrice). La proposta di delibera consiliare è stata illustrata in Aula dall'assessora regionale Enrica Onorati, titolare delle deleghe all'Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali. "Noi siamo coinvolti come Regione Lazio per due nostri comuni – ha detto Onorati – rispettivamente Accumoli ed Amatrice, che insistono dentro questo parco nazionale. È la prima volta che la Regione Lazio adotta un piano d'assetto di un parco nazionale, in questo caso interregionale molto importante". L'assessora ha poi elencato gli obiettivi del piano: garantire la massima salvaguardia delle aree a maggiore naturalità; valorizzare le peculiarità presenti all'interno dell'area, nello specifico quelle naturalistiche, storico-architettoniche ed archeologiche; favorire la relazione e la continuità biologica con i contesti territoriali limitrofi; organizzare e promuovere forme di fruizione turistica e ricreativa con azioni coordinate a livello anche territoriale. L'area del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga interessa marginalmente il Lazio, essendo l'Abruzzo la regione capofila. La grandissima parte dei circa 150mila ettari dell'ente, infatti, sono all'interno dei suoi confini, così come 40 dei 44 comuni interessati. Fanno eccezione i due comuni laziali della provincia di Rieti, Amatrice e Accumoli, e due comuni della provincia di Ascoli Piceno (Marche). Valerio Novelli (M5s), presidente dell'ottava commissione che ha avviato l'iter di approvazione del provvedimento, è intervenuto per invitare l'Aula a "un voto consapevole, un voto responsabile, non solo perché stiamo parlando del terzo piano di assetto approvato dall'inizio della legislatura, ma anche perché stiamo parlando di alcuni territori che, effettivamente, sono stati gravati da situazioni terribili e terrificanti".(Com)