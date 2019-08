Iran: due pasdaran uccisi in scontri con militanti curdi nel nord-ovest

- Due uomini dei Guardiani della rivoluzione islamica dlel’Iran hanno perso la vita in scontri con militanti curdi nel nord-ovest del paese, non lontano dal confine con la Turchia. Lo ha reso noto la televisione di Stato di Teheran citando il governatore di Maku. I due, ha fatto sapere quest’ultimo, sono stati uccisi mentre “difendevano la patria”. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’episodio. Sono sempre più frequenti tuttavia nell’area gli scontri tra le forze di sicurezza iraniane e i gruppi curdi di base nel vicino Iraq, accusati da Teheran di essere legati ai curdi turchi del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk).(Res)