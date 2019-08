Roma: Raggi, spiaggia Tiberis piace ai romani, è uno spazio di socialità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tiberis ai romani piace. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi che spiega in un post: "Nonostante le critiche, le ricostruzioni fantasiose dei giornali, basta fare una passeggiata nell’area relax della spiaggia sul Tevere per capirlo. Basta parlare con chi non è ancora partito per le ferie o con chi, purtroppo, non potrà farlo e approfitta di un paio d'ore di sole a due passi da casa". Raggi prosegue: "Costruita in un'area prima abbandonata e degradata nei pressi del ponte Marconi, a Sud di Roma, Tiberis, infatti, non è solo una spiaggia ma molto di più. Uno spazio di socialità, dove poter fare due chiacchiere, un luogo di svago per i più piccoli che giocano felici con i diffusori d'acqua, un posto dove poter fare sport in modo totalmente gratuito, grazie ai campi da beach volley. Torniamo a vivere in modo sano il nostro fiume, andate e guardate con i vostri occhi". (Rer)