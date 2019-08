Sport: Raggi, complimenti a Lorenzo Marsaglia per bronzo a Kiev 2019

- "Ancora Roma sul podio. A Kiev 2019 piovono medaglie per gli azzurri dell'Italia Team. Congratulazioni a Lorenzo Marsaglia per la medaglia di bronzo europea dal trampolino 1 metro". Lo scrive in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Rer)