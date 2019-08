Governo: clima d'attesa per comizio Salvini a Sabaudia

- C’è un clima d’attesa in vista del comizio che questa sera il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini terrà a Sabaudia alle 21. Un’atmosfera di sospensione resa ancora più plasticamente evidente dal silenzio del ministro dell’Interno che, dopo il voto delle mozioni sul Tav al Senato, avrebbe dovuto essere ad Anzio alle 17 e, invece, ha annullato questa tappa. Silente sull’altro fronte anche il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, atteso questa sera intorno alle 21, dai parlamentari pentastellati per presiedere l’assemblea congiunta. Ma l’attenzione, come conferma una fonte della Lega, rimane focalizzata su quanto dirà Salvini. Anche perché già ieri, chi era con lui ad Arcore, ha percepito una grande stanchezza e delusione del vicepremier per i troppi no e gli attacchi subiti dagli alleati. (Rin)