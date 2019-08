Roma: agguato a Diabolik, capo ultrà degli irriducibili

- Agguato, probabilmente per regolamento di conti, in via Lemonia 273 a Roma. Un passante travestito da corridore ha sparato a un uomo di 53 anni. a quanto s'è appreso si tratta di Diabolik, nome di fantasia del capo ultra degli irriducibili. (Rer)