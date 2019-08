Roma: agguato a Diabolik, capo ultrà degli irriducibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo si chiama Fabrizio Piscitelli, è del 1966 ed è stato raggiunto alle spalle da un proiettile che lo avrebbe raggiunto alla testa, trapassandogli l'orecchio sinistro. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Tuscolano intorno alle 19 dopo che un passante ha segnalato quanto avvenuto. Noto nell'ambiente degli ultrà per essere lo storico capo ultrà degli Irriducibili della Lazio, in passato è finito in manette per narcotraffico. (Rer)