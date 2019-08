Albania: opposizione su operazione contro economia sommersa, "uno show del governo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Agenzia per la legalizzazione delle abitazioni abusive di Elbasan è finito sotto inchiesta per abuso d'ufficio per aver permesso la costruzione di un edificio abusivo. "Altri funzionari delle istituzioni locali e del fisco saranno indagati per capire il loro coinvolgimento o meno, nelle attività illecite", ha spiegato la polizia. Presentando un bilancio dei risultati ottenuti fino adesso, il ministro dell'Economia e Finanze, Anila Demaj, ha reso noto che "nel settore alberghiero-turistico sono stati ispezionati dall'amministrazione fiscale, circa 2000 soggetti di cui, in quasi circa il 40 per cento sono state riscontrate irregolarità. I controlli condotti dall'Ispettorato del lavoro, in 1.400 entità ispezionate con un totale di 10.600 dipendenti, hanno scoperto dipendenti in nero, nel 38 per cento di esse". Denaj ha fatto sapere inoltre che "nell'ambito del processo di formalizzazione dell'economia, stiamo comunicando con i rappresentanti della piattaforma 'Booking.com', la quale non ha ancora rappresentanti nel nostro paese, in modo da poter definire le procedure di segnalazione delle entità albanesi registrate su questa piattaforma". (segue) (Alt)