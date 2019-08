Albania: opposizione su operazione contro economia sommersa, "uno show del governo" (5)

- Il ministro ha poi sottolineato che le verifiche si estenderanno anche al comparto del tabacco. "Stiamo lavorando con le strutture operative per identificare i punti vendita e gli impianti di trasformazione e insieme ad altre forze dell'ordine stiamo preparando un piano d'azione dettagliato che sarà implementato nel periodo seguente". L'operazione contro l'evasione fiscale si è estesa anche per altri prodotti soggetti alle accise, come le bevande alcoliche. "I controlli continuano nei magazzini fiscali e, come nel caso della birra, non vi sarà alcuna tolleranza per gli autori di abusi e le multe saranno molto gravi". Nel fine settimana ad una fabbrica di birra è stata comminata una multa di circa 500 mila euro, poiché non aveva pagato l'accisa per un ammontare di circa 140 mila euro. (Alt)