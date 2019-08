Maltempo: Riaperta Sp 67 in Valsassina e primi interventi ripristino in Valcamonica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova attivazione di rovesci e temporali, a partire da questo pomeriggio sta interessando la Lombardia e in particolare, con forte intensità, la fascia alpina, prealpina e pedemontana, dove, già dalla sera scorsa si sono cumulate forti precipitazioni causando situazioni di allerta e di forte disagio. Le maggiori criticità in provincia di Lecco e di Brescia in cui sono al lavoro, da questa mattina, i volontari dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino. Lo rende noto la Sala operativa Regionale, la cui attività coordinata dall'assessore al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni. L'avviso di moderata criticità ('codice arancione') per forti temporali e rischio idrogeologico diramato interessa Valchiavenna e media e bassa Valtellina SO), Laghi e Prealpi Varesine (VA). Forti temporali sono attesi anche su Lario e Prealpi occidentali (LC); Orobie Bergamasche (BG), Laghi e Prealpi orientali (BG, BS). L'evoluzione meteo vedrà, entro domani mattina, un'attenuazione dei fenomeni in corso. (segue) (Com)