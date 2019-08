Maltempo: Riaperta Sp 67 in Valsassina e primi interventi ripristino in Valcamonica (2)

- La Sala Operativa Regionale sta monitorando costantemente la situazione e degli eventi in atto. Va gradualmente migliorando la situazione in Valcamonica (BS). I lavori di sgombero dei detriti del torrente Blé dal fiume Oglio sono iniziati, anche se non è certo il tempo che ci vorrà per ripulire completamente l'alveo del fiume. Non si è comunque creato l'effetto diga: piccoli quantitativi di acqua continuano tuttavia a defluire. I detriti trasportati nell'alveo del fiume Oglio dal torrente Blé sono stati stimati in circa 100.000 metri cubi dai tecnici regionali arrivati sul posto questa mattina per i sopralluoghi previsti. Regione Lombardia aveva già stanziato 200.000 euro l'anno scorso per lavori di manutenzione sul torrente Blé. Le opere sarebbero dovute partire a brevissimo. La Regione ha intanto autorizzato i Comuni a utilizzarli queste risorse per i lavori di somma urgenza. Si aggiungono altri 90.000 euro stanziati ad hoc per un pronto intervento già attivato dall'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia per ripristinare con urgenza il deflusso del fiume Oglio. (segue) (Com)