Maltempo: Riaperta Sp 67 in Valsassina e primi interventi ripristino in Valcamonica (3)

- Sono stati inoltre preallertati gli abitanti delle poche abitazioni sulla riva sinistra del fiume Oglio a tenersi pronti ad evacuare in caso di nuovi rovesci temporaleschi. Ulteriori verifiche sono programmate in prossimità della passerella divelta sul fiume Oglio, dove passa il metanodotto della Valcamonica che non è al momento apparso lesionato. In Valsassina (LC), è stata già ripristinata la viabilità lungo la SP 67, chiusa ieri sera al traffico a causa di colate detritiche provocate dal violento nubifragio. (Com)