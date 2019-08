Tav: Rampelli (Fd'I), adesso portarla fino a Palermo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I, dopo il voto sulle mozioni Tav a palazzo Madama, osserva in una nota che "la politica del 'No a priori' sbatte il muso sulla Tav ed il voto del Senato che ha bocciato la mozione del M5s, contro il proseguimento della Torino-Lione, è la vittoria del buon senso". Da sempre, continua Rampelli, "Fd'I ritiene che la Tav sia un'opera strategica. Sul piano infrastrutturale il territorio italiano vive ritardi colossali, il sud in primis, e adesso ci aspettiamo che il governo la realizzi portandola fino a Palermo. La questione, infatti, non è far arrivare l'alta velocità a Lione, ma realizzarla anche al sud per intercettare gli eccezionali flussi commerciali che si riversano da anni nel Mediterraneo".(Com)