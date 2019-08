Paraguay: scandalo Itaipù, opposizione insiste su messa in stato d'accusa presidente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'annullamento dell'intesa, il presidente Benitez si è scusato pubblicamente. "Chiedo scusa se mi sono sbagliato", ha dichiarato in un messaggio rivolto alla nazione. "Si tratta di un'esperienza che ci obbliga a riflettere sul nostro percorso come servitori dello Stato", ha aggiunto il presidente, che ha quindi ribadito che "il Paraguay non merita di essere ingannato dai suoi leader, da chi deve vegliare sugli interessi del popolo". Abdo ha quindi rinnovato il suo impegno contro la corruzione, promettendo che lo porterà avanti "costi quel che costi". Il messaggio si è concluso con un invito a rafforzare il dialogo tra le parti politiche. "Che questa crisi si trasformi in un'opportunità per ricostruire il grande dialogo nazionale sui temi che interessano il paese", ha detto Benitez. (segue) (Abu)