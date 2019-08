Lavoro: Villani (M5s), pronti a sostenere col Ministero apu e navigator

- "Le vertenze Apu e Navigator sono due facce della stessa fallimentare medaglia che il presidente De Luca può tranquillamente appuntarsi in petto". Lo ha dichiarato in una nota Virginia Villani, deputata del Movimento 5 stelle. "Credo non sfugga a nessuno – ha continuato - l'operazione propaganda di un governatore politicamente agli sgoccioli che a parole annuncia 10mila ed oltre posti di lavoro e nei fatti continua a registrare un numero sempre crescente di senzalavoro, di famiglie disperate sotto la soglia della povertà". "Naturalmente – ha specificato - continueremo a sostenere e sosterremo i navigator e gli Apu campani al fianco del Ministero del Lavoro che si è già attivato, nonostante certe resistenze politiche regionali, per trovare gli strumenti più idonei a risolvere queste vertenze". "Lo abbiamo ribadito in occasione dell'incontro della settimana scorsa al Ministero del Lavoro con una delegazione degli Apu e alcuni sindaci – ha concluso l'onorevole Villani – Sapremo confermare questa volontà assoluta con fatti concreti". (Ren)