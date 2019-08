Rifiuti Roma: De Priamo (Fd'I), con ok a bilancio Ama in perdita Lemmetti apre a ingresso privati

- "In merito ad Ama scopriamo che adesso, misteriosamente, la passività dell'azienda non è più legata alle spese cimiteriali ma al Centro carni, impianto che è arcinoto invece essere un'eccellenza nella Capitale e in Europa". Lo dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio. "L'obiettivo dell'assessore al Bilancio Lemmetti di approvare un bilancio Ama in perdita, e quindi aprire all'ingresso dei privati in azienda, è comunque centrato - prosegue De Priamo -. La giunta Raggi probabilmente non è mai stata interessata a rilanciare la municipalizzata dei rifiuti, e le girandole ai vertici dell'Ama così come l'emergenza di questi mesi in città ne sono la conferma, e non vorremmo che il disegno grillino portasse alla parcellizzazione o, peggio, alla svendita delle aziende capitoline, magari agli amici degli amici".(Com)