Roma: appello dell'Osservatore romano, salvate Capitale, residenti stanno abbandonando rioni e quartieri

- Il quotidiano l’Osservatore Romano ha lanciato un appello affinché si salvi Roma dal fenomeno della movida. "Salvate Roma, salvate le nostre città, non riducetele a uno sfondo di cartone - si legge in un articolo del giornale della Santa Sede -. I romani stanno fuggendo da Roma. I rioni, i quartieri, si stanno progressivamente svuotando di residenti". Partendo dal caso dell'omicidio del vice brigadiere Cerciello Rega e dai fenomeni della movida romana, nella rubrica "Cronache romane" viene sottolineato che "Quello che preoccupa rispetto a Roma, più in generale rispetto al nostro Paese, è la totale mancanza di una legislazione che tuteli chi all’interno di una città non è chiamato a giocare il ruolo del turista, ma chi ci vive, lavora, manda a scuola i figli. I poveri cittadini chiamati a un sacrificio costante, e mai veramente ripagato”. (Rer)