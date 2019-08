Polonia: Biedron (Wiosna) invia lettera al Papa, "la chiesa polacca glorifica la violenza"

- Il leader di Wiosna, Robert Biedron, ha indirizzato a papa Francesco una lettera in cui esprime preoccupazione per la "glorificazione della violenza" operata dalla chiesa cattolica polacca. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Pap". Nella lettera Biedron chiarisce di aver deciso di scrivere al pontefice dopo i disordini durante il Pride di Bialystok del 20 luglio scorso, quando il corteo Lgbt è stato più volte bloccato da contromanifestazioni violente. Alcuni manifestanti sono stati picchiati e in loro direzione sono volati petardi, pietre, uova e bottiglie. "L'atmosfera di discriminazione e di crescente odio, condotto fino ad atti di violenza fisica, è in conflitto con i i fondamentali diritti dell'uomo e con l'idea cristiana dell'amore per il prossimo", si legge nella lettera. "So che Sua Santità è un alleato di tutti coloro che lottano per l'uguaglianza, il rispetto e per un mondo libero dalla violenza. Purtroppo non si può dire lo stesso di tutti i rappresentanti della chiesa cattolica in Polonia", prosegue Biedron. (segue) (Vap)