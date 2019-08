Polonia: Biedron (Wiosna) invia lettera al Papa, "la chiesa polacca glorifica la violenza" (2)

- Il leader di Wiosna fa riferimento alle recenti parole dell'arcivescovo metropolita di Cracovia, Marek Jedraszewski. Quest'ultimo, nell'omelia pronunciata nella Basilica di Santa Maria di Cracovia in occasione dell'anniversario dell'Insurrezione di Varsavia, ha affermato che "la peste rossa non cammina più in questa nostra terra, ma è sorta una peste nuova, neomarxista, che vuole prendere il controllo delle nostre anime, cuori e pensieri. Una peste non più rossa, ma arcobaleno". "Non possiamo essere indifferenti, specialmente in un continente la cui storia è così acutamente segnata da atti di violenza nei confronti delle minoranze", ha continuato Biedron nella lettera. A papa Francesco chiede una reazione che "possa cambiare in meglio il volto odierno della chiesa polacca". (Vap)