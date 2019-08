Fisco: Villarosa (M5s), valido esonero scontrini per distributori carburanti

- "Allo scopo di chiarire e tranquillizzare gli esercenti di questo settore, comunico che resta valido quanto già previsto dalla normativa tuttora vigente che prevede l’esonero dall’emissione degli scontrini per le cessioni di carburante". Lo dichiara in una nota il sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa, in quota Movimento cinque stelle. A seguito di recenti incontri con i rappresentanti delle categorie dei distributori di carburante, quali Faib, Fegica e Figisc, per un confronto anche sugli avviati progetti per incrementare i sistemi di pagamento elettronico, la riduzione dei costi delle transazioni nell’ottica della semplificazione degli adempimenti anche per questa categoria, è stato sollevato il dubbio che fosse stato introdotto per i benzinai l’obbligo di emettere lo scontrino fiscale per l'erogazione dei carburanti. "Si è ingenerata un po' di confusione, anche per l’introduzione di nuovi adempimenti per queste categorie, quali la trasmissione telematica dei corrispettivi e se da un canto il decreto Mef del maggio 2019, introduce un esonero temporaneo, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per le operazioni 'marginali' degli esercenti gli impianti di distribuzione di carburante, cosiddette 'non oil' fino al 31 dicembre 2019, dall’altro lascia invariato l’esonero dal rilascio dello scontrino fiscale, per le operazioni di cessione di benzina o di gasolio", conclude il sottosegretario. (Com)