Kirghizistan: Cremlino, Putin monitora situazione dopo arresto ex presidente Atambayev

- Il presidente russo Vladimir Putin è stato informato dell'arresto dell'ex presidente del Kirghizistan Almazbek Atambayev e sta monitorando la situazione: lo ha fatto sapere il servizio stampa del Cremlino. Le autorità di Bishkek hanno fermato oggi l'ex presidente kirgizo Atambayev, mentre tentava di recarsi nella residenza di un cliente, secondo quanto riferiscono testimoni tra i suoi sostenitori citati dall'agenzia di stampa russa "Sputnik". "La sparatoria è iniziata, lui è stato catturato proprio all'inizio dell'assalto e portato via da qualche altra parte", hanno riferito i testimoni. Il legale di Atambayev, Sergey Slesarev, ha parlato del fermo dell'ex presidente ad un posto di controllo. Secondo quanto riferito in precedenza, la polizia di Bishkek avrebbe tentato di fare irruzione nell'abitazione di Atambayev per arrestarlo anche con il lancio di granate, provando il ferimento di alcuni suoi sostenitori.(Rum)